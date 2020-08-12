«Барселона» сообщила о заболевшем коронавирусом игроке

Футбольный клуб «Барселона» сообщил, что коронавирус был обнаружен у одного из футболистов сине-гранатовых, начинающих предсезонную подготовку.

Напомним, что «Барселоне» предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». Матч состоится 14 августа в Лиссабоне.

«У игрока нет симптомов, он здоров и находится на карантине у себя дома. Клуб сообщил об этом в соответствующие спортивные органы. Все люди, которые контактировали с игроком, были установлены для проведения соответствующих тестов ПЦР.



Игрок не контактировал ни с одним из игроков главной команды, которые отправятся в Лиссабон в этот четверг для участия в Лиге чемпионов», — сообщается на официальном сайте каталонского клуба.