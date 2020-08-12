«Посмотрели друг другу в глаза, и без слов понеслась». Д. Комбаров — о драке с Парехой

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов», поделился воспоминаниями о драке с экс-партнёром по обороне в московской команде Николасом Парехой.
«Всё было на эмоциях. Мы уступали – 0:2. В пользу «Спартака» назначили два штрафных. Пареха тоже любил бить с точки. Первый раз он пробил выше ворот. Второй штрафной был примерно с той же дистанции, я забрал у него мяч и пробил. В результате у нас случилась перепалка. У наших ворот были моменты – я ему тоже пихал. Вот и завелись. Зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза, и без слов понеслась.
Нам помогло, что так завелись и всю команду завели. Мы вышли на поле и победили 4:2. После матча пожали руки и всё было нормально. Знаете, когда накопилось, то лучше всё в лицо сказать. Кто-то дерётся в таких ситуациях. А когда уже выплеснул эмоции, то отношения нормализуются», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полное интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате».
- 12 августа 2020
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