23 вопроса Дмитрию Комбарову: ФНЛ, «Спартак», штраф, поправки в конституцию

2020-й – тяжёлый год для «Крыльев». Уникальная (и местами абсурдная) концовка сезона привела к тому, что команда вылетела из РПЛ. Сейчас в «Крылья» пришли сразу семь молодых футболистов из «Чертаново». Говорить о сыгранности за рекордно короткое межсезонье не приходится. В двух стартовых турах ФНЛ у самарцев ничья и поражение. Между тем, защитник Дмитрий Комбаров дал интервью «Чемпионату».
Мы задали 23 вопроса 23-му номеру.
1. Самый большой штраф в вашей карьере?
– 10 тысяч евро. Мне дали вторую жёлтую в матче с «Ростовом». Мы проигрывали, я сфолил и после удаления наступил Калачёву на ногу. Меня тогда дисквалифицировали, а тренерский штаб посчитал, что удаление было необоснованным с моей стороны.
2. Вы ещё не запутались в молодых, которые пришли из «Чертаново»?
– Знакомимся ещё. По именам пока не всех знаю. Может, будут какие-то командные мероприятия. Вообще, ребята скромные, мы им подсказываем – они со временем раскроются.
3. Кто лучший левый защитник на сегодня в России?
– Сейчас будет нескромно… (смеётся). Вообще, тяжело ответить, потому что не так часто смотрю футбол. Преимущественно Лигу чемпионов. Если говорить обо всём мире, то мне нравится Марсело: стиль, техника, работоспособность, голы… Футбол вообще красивая игра. Можно показывать трюки. Защитники себе это меньше позволяют, но именно у Марсело получается. Он не боится делать финты даже на своей половине поля.
4. «Спартак» стал сильнее без ОПГ «Ромашка»?
– Что вообще такое ОПГ «Ромашка»? Не было такого. Выдуманная история. Если говорить про меня, брата, Глушакова, то я скучаю по тем временам. А касательно вашего вопроса, давайте смотреть на результат, и всё станет понятно.
5. Почему «Крылья» вылетели?
– Ряд причин, а не одна. Мне как действующему футболисту не хотелось бы давать какие-то оценки. Кто виноват, кто прав… Не хочу ни на кого перекладывать ответственность. Со своей стороны я как выкладывался на сто процентов, так и дальше это делаю.
6. Сколько прошли тестов на коронавирус в 2020 году?
– Надо смотреть, сколько у нас было игр после пандемии. Перед каждой игры проходил и несколько раз на сборах. Сейчас снова за два дня до игры. У меня всегда тест был отрицательным. Думаю, что я уже прошёл около 15 тестов. Уже к ним привыкли – стало нормой жизни.
7. Что ваш брат сказал арбитру на трёхматчевую дисквалификацию?
– Ну, раз на три матча дисквалифицировали, значит, кое-что судье сказал (смеётся).
8. Зачем вы подрались с Парехой в Грозном?
– Всё было на эмоциях. Мы уступали – 0:2. В пользу «Спартака» назначили два штрафных. Пареха тоже любил бить с точки. Первый раз он пробил выше ворот. Второй штрафной был примерно с той же дистанции, я забрал у него мяч и пробил. В результате у нас случилась перепалка. У наших ворот были моменты – я ему тоже пихал. Вот и завелись. Зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза, и без слов понеслась. Нам помогло, что так завелись и всю команду завели. Мы вышли на поле и победили со счётом 4:2. После матча пожали руки, и всё было нормально. Знаете, когда накопилось, лучше всё в лицо сказать. Кто-то дерётся в таких ситуациях. А когда уже выплеснул эмоции, то отношения нормализуются.
9. С тех пор как вы сыграли милиционера в кино, вам ещё поступали предложения выступить в качестве актёра?
– Пока нет, но мне было интересно. Если ещё предложат, то с удовольствием рассмотрю. Мне нравятся исторические военные фильмы. Кино про мафию, но не современную, а 1920-х, 1930-х годов. Что-то костюмированное. Ну и главная роль, конечно же (смеётся).
10. Что чувствует человек, который кулаком разносит арбуз?
– Это было весело. Мы отдыхали и хотелось позитивных эмоций, посмеяться, приключений. Мы с другом занимались каждый день – тренажёрка, бег и всё такое. Возникла идея: получится ли разбить арбуз. Взяли два, и оба разлетелись.
11. Дьяков говорил, что у Божовича тактикой занимался один-два раза за два года. А вы сколько застали при нём?
– Были видео занятия и разбор соперника, а тактикой именно на поле мы ни разу не занимались.
12. Самый атмосферный стадион, на котором вы играли?
– У «Селтика». Наверное, я никогда не выступал при большем количестве зрителей. Ну или один из самых посещаемых. Атмосфера произвела впечатление. Поют не только зрители за воротами, а вообще весь стадион. И не важно, сколько фанату – 10, 15 или 20 лет.
13. У вас с братом один аккаунт в «Твиттере» на двоих. Почему вы там до сих пор указаны как футболисты «Спартака»?
– Последний раз я заходил туда около 4-5 лет назад. Думаю, что брат тоже. Чаще пользуюсь «Инстаграмом». Там у меня и новостные ленты, и развлекательный контент.
14. Вы можете понять, почему на всех стадионах куча людей без масок, но штрафуют лишь одного болельщика «Крыльев» на 10 тысяч рублей?
– Есть правила, которые необходимо соблюдать. Это касается абсолютно всех. Призываю ходить в масках, как того требуют власти. Наше здоровье – это наше всё. Хотя получается странно, что наказали именно одного человека. Наверное, это была в какой-то степени публичная порка, чтобы показать людям: необходимо соблюдать правила.
15. Хорошо, что до пандемии избавились от ресторана?
– Промелькнула такая мысль. Вообще, ресторанный бизнес – тяжёлый, а тут ещё пандемия. Наверное, это один из наиболее пострадавших сегментов. В своё время пришлось делать выбор. Мы просчитывали, как будет лучше – остаться или нет. Решили всё-таки выйти.
16. Вы ходили на голосование по поправкам в конституцию?
– Нет. Для голосования за такие серьёзные вещи нужно изучить конституцию. Прочитать полностью и не один раз, наверное. Плюс пообщаться с людьми, которые более компетентны в этом вопросе и уже после этого принять решение – идти или нет, а если голосовать, то как. Я серьёзно не изучал этот вопрос, не читал новые поправки и считаю, что было бы нечестно идти голосовать, не зная материала.
17. Ваш брат говорил, что уровень ФНЛ удручающий. А вы уже успели разочароваться или очароваться?
– Мы пока только начали выступать в ФНЛ. Понятно, что тут другой мир, другие стадионы, другая посещаемость, но я ещё не успел всё прочувствовать.
18. Слова Федуна, которые вам запомнились?
– Когда он сказал, что Давыдов – наш Месси. Из последнего – про судей: если матч «Зенит» – «Спартак» будет судить Вилков, то на матч можно не выходить.
19. В вашей карьере был момент, когда вы были близки к трансферу, который всё-таки не состоялся?
– Не было такого. В этом плане всегда всё было стабильно. Пока играл в «Динамо», может и были предложения, но без конкретики. Главное предложение поступило от «Спартака», и решение принял быстро. Потом девять лет в «Спартаке», контракты переподписывал. Предложения были, но я всегда выбирал «Спартак», потому что это мой клуб и мой дом, в котором мне всё нравится: болельщики, стадион… Агент говорил, что имелись варианты в Германии и Италии, но я всегда выбирал «Спартак».
20. Как вам VAR?
– Не понимаю, зачем его ввели. Правильные решения не всегда принимаются даже после просмотра видео. Мы играли с «Зенитом» и назначили пенальти за то, что мяч якобы попал в руку Тимофееву. Мы потом смотрели – может, мяч и пролетел в сантиметрах-миллиметрах от руки, но не было там пенальти. Или возьмём скандальный кубковый матч «Зенит» – «Спартак». Там было несколько моментов.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в RuTube.
21. Вы с братом хотели открыть школу в Домодедово. На каком этапе сейчас проект?
– Пока отложили на неопределённый срок. Тут нужна конкретика. Школа – это всё-таки большая ответственность.
22. Рыжикову в следующем месяце 40 лет исполнится. Как думаете, сколько ещё он поиграет?
– Вполне может ещё пару лет, учитывая его профессионализм: и режим, и питание, и тренировки. Я с ним недавно разговаривал в «Крыльях», когда уже было ясно, что он уходит. Спрашивал, есть ли вообще желание продолжать. Он ответил, что желание как раз огромное.
23. А вы думали, сколько лет ещё будете играть?
– Я с 25 лет говорю, что мне бы ещё 15 лет поиграть. Сейчас в 33 года то же самое говорю: ещё 10-15 лет и можно заканчивать (смеётся).
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