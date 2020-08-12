Комиссия РФС признала ошибку Казарцева и Еськова во втором пенальти в ворота «Спартака»

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале опубликовал заключение экспертно-судейской комиссии по эпизоду со вторым пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).



«Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошёл нормальный игровой контакт.



Признать неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR», — говорится в сообщении.



Напомним, после матча «Спартака» с «Сочи» владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата России. Сегодня он сообщил, что решил этого не делать.

Леонид Федун: мы добились главного — грядут изменения в судейской системе