Куйперс разобрал эпизод для Слуцкого случайно. Он думал, это сотрудник РФС по имени Леонид

Голландский арбитр Бьорн Куйперс отреагировал на выступление главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).



Специалист выражал недовольство решением главного судьи Сергея Иванова не назначить пенальти после столкновения нападающего Ивана Игнатьева с вратарём «железнодорожников» Маринато Гильерме. Слуцкий заявил, что поинтересовался у Куйперса по поводу этого эпизода и тот ответил, что арбитр должен был назначить пенальти. Наставник «Рубина» даже был готов показать журналистам переписку с рефери в качестве доказательства.



«Я действительно получил сообщение, в котором меня спросили, что я думаю о том эпизоде. Давайте посмотрим, что я ответил. Я написал: «Трудная ситуация, вратарь не играет в мяч, так что я бы скорее назначил пенальти. Это не очевидная ситуация, поэтому вмешательство VAR не требуется». Всё просто: в таких ситуациях я поддерживаю решение судьи.



Говорите, об этом рассказал Слуцкий? Тут действительно написано «Леонид», но я думал, что это человек из Российского футбольного союза, с которым мне однажды довелось работать. Его тоже зовут Леонид», — приводит слова Куйперса Voetbal International.

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