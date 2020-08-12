Парехо и Коклен перешли из «Валенсии» в «Вильярреал»

«Вильярреал» на своём официальном сайте объявил о переходе сразу двух футболистов «Валенсии».
Состав команды пополнили полузащитники Даниэль Парехо, являвшийся капитаном «летучих мышей», и Франсис Коклен. Оба игрока подписали с «Вильярреалом» контракты, рассчитанные на четыре сезона.
Парехо защищал цвета «Валенсии» с 2011 года, а до этого играл за «Хетафе» и мадридский «Реал», воспитанником которого является. В минувшем сезоне 31-летний хавбек провёл 35 матчей в чемпионате Испании, забил 8 голов (5 – с пенальти), отдал 3 результативные передачи и получил 5 жёлтых карточек.
В свою очередь Коклен выступал за «летучих мышей» с 2018 года, а ранее защищал цвета лондонского «Арсенала». В прошедшем сезоне 29-летний француз принял участие в 26 матчах Примеры и получил 7 жёлтых карточек.
Ранее полузащитник Ферран Торрес, перешедший из «Валенсии» в «Манчестер Сити», рассказал, что Парехо не был хорошим капитаном.
- 12 августа 2020
-
18:29
-
18:22
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
17:50
-
17:32
-
17:16
-
17:13
-
16:56
-
16:47
-
16:35
-
16:11
-
16:00
-
15:24
-
15:14
-
14:59
-
14:45
-
14:36
-
14:35
-
14:27
-
14:17
-
14:11
-
14:01
-
14:00
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:19
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
12:33
-
12:26
-
12:24