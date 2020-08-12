Парехо и Коклен перешли из «Валенсии» в «Вильярреал»

«Вильярреал» на своём официальном сайте объявил о переходе сразу двух футболистов «Валенсии».



Состав команды пополнили полузащитники Даниэль Парехо, являвшийся капитаном «летучих мышей», и Франсис Коклен. Оба игрока подписали с «Вильярреалом» контракты, рассчитанные на четыре сезона.



Парехо защищал цвета «Валенсии» с 2011 года, а до этого играл за «Хетафе» и мадридский «Реал», воспитанником которого является. В минувшем сезоне 31-летний хавбек провёл 35 матчей в чемпионате Испании, забил 8 голов (5 – с пенальти), отдал 3 результативные передачи и получил 5 жёлтых карточек.



В свою очередь Коклен выступал за «летучих мышей» с 2018 года, а ранее защищал цвета лондонского «Арсенала». В прошедшем сезоне 29-летний француз принял участие в 26 матчах Примеры и получил 7 жёлтых карточек.



Ранее полузащитник Ферран Торрес, перешедший из «Валенсии» в «Манчестер Сити», рассказал, что Парехо не был хорошим капитаном.

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