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Бывший главный врач «Спартака» стал сотрудником «Рубина»

Бывший главный врач «Спартака» стал сотрудником «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

Медицинский штаб «Рубина» возглавил Михаил Бутовский, занимавший аналогичную должность в московском «Спартаке».

«Михаил Бутовский — выпускник ММА им. Сеченова, где защитил кандидатскую диссертацию, и Государственного университета управления. Более 10 лет работал анестезиологом-реаниматологом в одной из московских больниц. С 2014 года по настоящее время входит в медицинский штаб сборной России по футболу. Предыдущим клубом был московский «Спартак». Добро пожаловать в «Рубин»!» — сообщает пресс-служба казанцев.

«Чемпионат» уже сообщал, что главный врач «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт на аналогичную должность в «Рубин».

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему Бутовский решил покинуть стан красно-белых.

Шамиль Газизов рассказал, почему главный врач «Спартака» покинул клуб
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