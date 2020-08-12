Бывший главный врач «Спартака» стал сотрудником «Рубина»

Медицинский штаб «Рубина» возглавил Михаил Бутовский, занимавший аналогичную должность в московском «Спартаке».



«Михаил Бутовский — выпускник ММА им. Сеченова, где защитил кандидатскую диссертацию, и Государственного университета управления. Более 10 лет работал анестезиологом-реаниматологом в одной из московских больниц. С 2014 года по настоящее время входит в медицинский штаб сборной России по футболу. Предыдущим клубом был московский «Спартак». Добро пожаловать в «Рубин»!» — сообщает пресс-служба казанцев.

«Чемпионат» уже сообщал, что главный врач «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт на аналогичную должность в «Рубин».

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему Бутовский решил покинуть стан красно-белых.