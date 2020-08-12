«Попытался забрать Мирзова в «Рубин». «Спартак» показал прощание Бутовского с командой

Пресс-служба «Спартака» на странице в «Инстаграме» выложила видео, на котором главный врач команды Михаил Бутовский прощается с командой.

Игроки устроили Бутовскому прощальный тоннель. Пробегая по нему, врач поднял хавбека Резиуана Мирзова. «Сегодня перед утренней тренировкой Михаил Сергеевич попрощался с командой и, кажется, попытался забрать Резиуна Мирзова в «Рубин». Спасибо, док! Успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в подписи к видео.

Бутовский — выпускник ММА им. Сеченова, где защитил кандидатскую диссертацию, и Государственного университета управления. Более 10 лет работал анестезиологом-реаниматологом в одной из московских больниц. С 2014 года по настоящее время входит в медицинский штаб сборной России.

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский сегодня перешёл на аналогичную должность в «Рубин». Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему Бутовский решил покинуть стан красно-белых.