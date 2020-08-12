Тренер «Чертаново»: надеюсь, Пиняев вырастет в хорошего игрока
Тренер «Чертаново» Андрей Дмитриев прокомментировал выступление 15-летнего нападающего Сергея Пиняева в матче 3-го тура Футбольной национальной лиги с омским «Иртышом» (2:1). Напомним, форвард в этой встрече забил первый гол в ФНЛ.
«Ожидали такого дебюта от Пиняева. У игрока хорошие перспективы. Мы много работали, надеюсь, он вырастет в хорошего игрока», — сказал Дмитриев в видео, опубликованном на странице «Иртыша» в YouTube.
В первых двух матчах нынешнего розыгрыша ФНЛ Пиняев отдал результативные передачи. Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист побывал в расположении английского клуба в январе 2019 года.
Первый гол Пиняева в ФНЛ принёс победу «Чертаново» в матче с «Иртышом»
- 12 августа 2020
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