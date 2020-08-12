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«Влюблён в этот красивый город». Ловрен опубликовал фото с речной прогулки по Петербургу

«Влюблён в этот красивый город». Ловрен опубликовал фото с речной прогулки по Петербургу
Футбол / РПЛ 0

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с речной прогулки по Неве.

«Влюблён в этот красивый город», — написал Ловрен.

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором результативной передачи, а также получил жёлтую карточку.

«Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля. Хорватский защитник дебютировал за петербургский клуб в матче Суперкубка России с «Локомотивом» (2:1). Ловрен выложил фотографию из раздевалки после победы в матче, похвалив партнёров за игру.

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