Экс-тренер «Паламоса» стал техническим директором академии «Барселоны» в Москве

Бывший футболист и тренер испанского футбольного клуба «Паламос» Фран Пуйоль стал техническим директором академии «Барселоны» в Москве.

«Присоединиться к московской академии — вызов, с которым сталкиваюсь с огромным удовольствием. Это новая культура и новые талантливые воспитанники. Да, у меня амбициозная задача — вывести спортивные достижения BARÇA Academy Moscow на качественно новый уровень», — приводит слова Пуйоля пресс-служба академии «Барселоны».

Пуйоль выступал за «Паламос» в качестве игрока с 2011 по 2016 год. После этого он два года тренировал клуб. В 2016–2020 годах работал техническим директором академии «Барселоны» в Дубае, Египте, Каире и Сиднее. Летом 2020 года занимал должность технического директора Nike Camp.