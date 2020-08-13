«Реал» не будет подписывать игроков в летнее трансферное окно, если никого не продаст

Из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, мадридский «Реал» не подпишет новых игроков, если никого не продаст в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Об этом объявил генеральный директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес на встрече с футболистами команды. Также он заявил, что руководство «Реала» довольно итогами сезона, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Именно по причине нехватки финансов мадридцы не будут выкупать у «Пари Сен-Жермен» вратаря Альфонса Ареола. Кроме того, «Реал» вернёт в расположение команды игроков, выступающих на правах аренды за другие клубы: украинского голкипера Андрея Лунина, отыгравшего сезон за «Овьедо», норвежского полузащитника Мартина Эдегора, выступавшего за «Реал Сосьедад», и хавбека Дани Себальоса, который провёл сезон-2019/2020 в лондонском «Арсенале».