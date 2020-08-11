Болельщики выбрали сборную «Реала» за последнее десятилетие

Евролига провела голосование среди болельщиков по определению сборной десятилетия мадридского «Реала».
Больше всего голосов набрал защитник Серхио Льюль (96,97%), который помог команде стать чемпионом Евролиги в 2015 и 2018 годах, а также получил награду MVP турнира в сезоне-2016/2017. Кроме того, в сборную вошли Лука Дончич (95,24%), Руди Фернандес (87,66%), Серхио Родригес (87,23%), Фелипе Рейес (80,30%), Джейси Кэрролл (78,79%), Факундо Кампаццо (74,24%), Вальтер Тавареш (60,39%), Энтони Рэндольф (59,31%) и Андрес Носьони (52,16%).
«Реал» является лидером европейского баскетбола по количеству побед в Евролиге. Мадридский клуб 10 раз завоёвывл титул, на втором месте московский ЦСКА — 8 чемпионских званий в Евролиге.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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