Журналист: «Юве» хочет избавиться от оклада Роналду. Его предлагали всем, включая «Барсу»

Журналист Гильем Балаге сообщил, что «Ювентус» хочет расстаться с нападающим Криштиану Роналду в связи с его высоким окладом.



«Главная причина, почему Роналду связывают с переходом в «ПСЖ», заключается не в том, что клуб хочет его заполучить, а в том, что Жорже Мендешу дали указание найти ему новую команду. Мы все видели, как в последние полгода писали про возвращение Криштиану в «Реал». Клуб отвечал: «Без шансов! Он не вернётся». Были ещё разговоры про MLS и прочее. Потому что «Ювентус» хочет избавиться от его зарплаты.



Роналду предлагали всем, включая «Барселону». Не уверен, что его удастся так просто продать, учитывая его оклад. В «Реале» он зарабатывал € 23 млн, и я думаю, что в «Ювентус» он перешёл на таких же условиях. Кто будет платить Роналду такие деньги?» — сказал Балаге в ролике, опубликованном в «твиттере» BBC.

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