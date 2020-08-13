Журналист: «Юве» хочет избавиться от оклада Роналду. Его предлагали всем, включая «Барсу»

Журналист Гильем Балаге сообщил, что «Ювентус» хочет расстаться с нападающим Криштиану Роналду в связи с его высоким окладом.
«Главная причина, почему Роналду связывают с переходом в «ПСЖ», заключается не в том, что клуб хочет его заполучить, а в том, что Жорже Мендешу дали указание найти ему новую команду. Мы все видели, как в последние полгода писали про возвращение Криштиану в «Реал». Клуб отвечал: «Без шансов! Он не вернётся». Были ещё разговоры про MLS и прочее. Потому что «Ювентус» хочет избавиться от его зарплаты.
Роналду предлагали всем, включая «Барселону». Не уверен, что его удастся так просто продать, учитывая его оклад. В «Реале» он зарабатывал € 23 млн, и я думаю, что в «Ювентус» он перешёл на таких же условиях. Кто будет платить Роналду такие деньги?» — сказал Балаге в ролике, опубликованном в «твиттере» BBC.
- 13 августа 2020
-
12:23
-
12:19
-
12:10
-
12:00
-
11:48
-
11:39
-
11:34
-
11:09
-
11:07
-
10:54
-
10:48
-
10:46
-
10:32
-
10:11
-
09:55
-
09:53
-
09:38
-
09:33
-
09:21
-
07:49
-
06:43
-
05:04
-
04:54
-
00:57
-
00:53
-
00:36
-
00:33
-
00:08
- 12 августа 2020
-
23:57
-
23:46
-
23:39
-
23:31
-
23:14
-
23:13
-
22:57