Арда Туран: Роналду — бомбардир, хоть и особенный. Месси же делает всё

Бывший футболист «Барселоны» Арда Туран поделился мнением по поводу соперничества нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Месси оказывает влияние на каждый игровой эпизод. Он может вести игру во всех аспектах.



Не могу сказать ничего плохого о Роналду, но он бомбардир, хоть и особенный. Месси же делает всё. Он делает то, что вы даже не можете себе представить. Его интеллект, его видение, его пасы — он очень разносторонний футболист. И каждый человек, с которым я говорил об этом, со мной соглашается.



За исключением людей, которые близки к Роналду, его товарищей по команде, которые говорят, что Роналду лучший. Роналду — мой друг, и мне не стоит подвергать сомнению его сильные стороны. Но я думаю, что Месси лучше», — приводит слова игрока Goal, ссылаясь на beIN Sports Turkey.