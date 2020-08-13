Мануэл Фернандеш: Геркус и Штоффельсхаус говорили одно, а делали другое
Экс-полузащитник московского «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о том, как он покидал «железнодорожников».
Напомним, что хавбек выступал за москвичей с 2014 года по 2019-й.
«Переговоры [о продлении контракта] начались, когда президентом клуба ещё был Илья Геркус. Думаю, мы могли бы прийти к соглашению, тем более мне сказали, что сделают конкретное предложение. Но время шло, а Геркус и Эрик (Штоффельсхаус) говорили одно, а делали другое. Не хватало прозрачности и прямого общения.
С Кикнадзе у меня состоялся разговор на эту тему, я поблагодарил его за откровенность и сказал, что не готов продлевать соглашение. Вообще у нас с ним сложились уважительные отношения», — приводит слова игрока «Все про спорт».
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