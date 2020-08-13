Гол Сон Хын Мина после сольного прохода признан лучшим в АПЛ в сезоне-2019/2020
Английская Премьер-лига на своём сайте объявила обладателя приза за лучший гол в минувшем розыгрыше чемпионата.
Награда досталась нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину. В матче 16-го тура первенства с «Бёрнли», который состоялся 7 декабря прошлого года, кореец при счёте 2:0 подхватил мяч на своей половине поля и помчался в сторону ворот соперника. На своём пути форвард ушёл от шести оппонентов и реализовал выход один на один. «Шпоры» в итоге одержали победу со счётом 5:0.
По итогам минувшего сезона Премьер-лиги чемпионский титул завоевал «Ливерпуль». В 38 турах красные набрали 99 очков и на 18 очков опередили ближайшего преследователя, «Манчестер Сити». При этом для мерсисайдского клуба это чемпионство стало первым за 30 лет.
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