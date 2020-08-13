Анюков станет помощником Семака в «Зените»
Бывший игрок «Зенита» Александр Анюков войдёт в тренерский штаб петербургского клуба, сообщает «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на генерального директора клуба Александра Медведева.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проявил личную заинтересованность в том, чтобы Анюков стал его помощником.
28 мая 2020 года Анюков объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом футболиста были самарские „Крылья Советов“. За «Зенит» он выступал с 2005 по 2020 год.
Анюков — пятикратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратный обладатель Кубка России (2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России (2008).
«Легенда!» «Зенит» отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры
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