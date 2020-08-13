Альваро Мората может вернуться в «Ювентус»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Альваро Морате, утверждает Calciomercato.
По данным источника, Мората является одним из вариантов усиления атакующей линии туринского клуба в летнее трансферное окно. Напомним, что форвард уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. Также в сферу интересов итальянского клуба входят Аркадиуш Милик («Наполи») и Эдин Джеко («Рома»).
Мората перешёл в «Атлетико» в январе 2019 года из «Челси» на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года «матрасники» выкупили форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В минувшем сезоне 27-летний Мората принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
Альваро Мората может перейти в «Интер». Клуб уже вступил в переговоры с «Атлетико»
- 13 августа 2020
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