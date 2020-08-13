«Зенит-Ижевск» сообщил о заражении 10 человек коронавирусом

Пресс-служба клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» сообщила, что у 10 игроков, тренеров и персонала команды обнаружен коронавирус.
«Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» на основании постановления территориального управления Роспотребнадзора ушёл на карантин до 20 августа включительно из-за положительных результатов тестов на коронавирус у группы игроков, тренеров и персонала. Положительные тесты лабораторно подтверждены у 10 человек. Состояние всех заболевших, а также остальных лиц, контактировавших с ними, нормальное. Болезнь у всех протекает бессимптомно или в лёгкой форме.
В этой связи домашний матч с «КАМАЗом» (12 августа), а также выездная игра с «Крыльями Советов—2», назначенная в Самаре на 15 августа, отменены. Решение об исходах обоих отменённых матчей будет принято бюро КДК РФС на следующей неделе. Наша команда официально направила письмо в ПФЛ о возможности переноса игр на резервные дни", — сообщается в официальной группе во «ВКонтакте».
Новый сезон ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» стартовал 9 августа. «Зенит-Ижевск» ещё не сыграл ни одного матча.
- 13 августа 2020
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