Капустка перешёл из «Лестера» в «Легию»

Польский полузащитник «Лестер Сити» Бартош Капустка перешёл в варшавскую «Легию», сообщается в официальном «твиттере» английского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с польским клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года.

Капустка перешёл в «Лестер» летом 2016 года из «Краковии». Сумма трансфера составила € 5 млн. Впрочем, в составе английского клуба он принял участие всего в трёх матчах. Сдавался в аренду немецкому «Фрайбургу» и бельгийскому «Ауд-Хеверле». За сборную Польши сыграл 14 матчей и забил три мяча.

В завершившемся сезоне «Легия» стала чемпионом Польши. Таким образом, клуб выступит в Лиге чемпионов. «Лестер Сити» финишировал на пятом месте в АПЛ и теперь сыграет в Лиге Европы.