Шишкин: где справедливость? Игроки «Торпедо», сыгравшие меньше нас, бонусы получили

Бывший футболист «Торпедо» Роман Шишкин рассказал о невыплате московским клубом премиальных игрокам, покинувшим команду зимой.

«От тех, кто остался в команде, мы узнали – ребята получили бонусы за прошлый сезон. Сумма существенная, хоть и меньше обещанной. Но тем ребятам, которые ушли из клуба в ходе сезона, ничего не досталось. Насколько я знаю, при старом президенте – Елене Еленцевой — все ребята были в списках на получение бонусов по итогам сезона. Все должны были что-то получить, даже те, кто ушёл зимой. А как они решили распределить деньги после её ухода, я не знаю. Но пока я был в команде, участвовал почти во всех играх.

Бонусы не получили 13 человек. Там и бывший спортдиректор Бондаренко, и тренер, и врач с массажистом, плюс футболисты, конечно. Это неприятно: почему люди, которые играли, приносили пользу (а команда при нас шла на первом месте!), ничего не получили? Где равенство, где справедливость? При этом игроки, которые сыграли меньше нас, свои бонусы получили! Просто всё должно быть по-честному. Плюс я слышал, что бонусы получили даже новые руководители, хотя в клубе они недавно. Но утверждать, что это так, я не могу", — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.