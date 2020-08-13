Ловрен: «Ливерпуль» обыграл «Спартак» 7:0 в одном матче? Да ну! Не могу вспомнить

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен не смог вспомнить, как «Ливерпуль» в Лиге чемпионов разгромил «Спартак» со счетом 7:0.



«Ливерпуль» обыграл «Спартак» 7:0 в одном матче? Может, по сумме двух матчей было 7:0, нет? В одном матче мы выиграли — 7:0? Да ну! Правда? Хорошо. Правда не могу вспомнить. Помню, что играл со «Спартаком» за «Ливерпуль». Но не уверен, что мы выиграли так крупно", — цитирует Ловрена Sport24.

6 декабря 2017 года в матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил «Спартаку» семь мячей. Ловрен выходил в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил одну жёлтую карточку. «Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля.