АЕК Карреры подписал брата Эмилиано Инсуа

Аргентинский защитник Эмануэль Инсуа подписал контракт с афинским АЕКом, сообщает пресс-служба греческой команды в «Твиттере».
Соглашение 29-летнего аргентинца с клубом будет действовать до лета 2023 года.
В прошлом сезоне Инсуа в составе «Панатинаикоса» в 23 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Панатинаикосом» закончился 1 июля.
Эмануэль Инсуа — родной брат Эмилиано Инсуа, защитника «Лос-Анджелес Гэлакси», выступавшего за сборную Аргентины.
АЕК, ведомый бывшим тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой, в прошлом сезоне набрал 69 очков. Афинцы финишировали на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумели пробиться в Лигу чемпионов. Чемпионом стал «Олимпиакос» (91), второе место занял ПАОК (73).
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