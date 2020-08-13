Мюллер: Месси можно остановить, если защищаться будет вся команда, а не только Дэвис

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Жду, что завтра на поле будут две команды, которым нравится владеть мячом. Мы хотим хорошо играть и без мяча, максимально усложнять жизнь «Барселоне», когда он у них, и быстро возвращать владение. Месси можно остановить, только если вся команда будет защищаться. У Альфонсо Дэвиса есть задача, но она не одна", — цитирует Мюллера Marca.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как клуб собирается справиться с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.



Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа в португальском городе Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск. Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой, ассистировать ему будут судьи на линиях Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья — Артур Соареш Диаш (Португалия).