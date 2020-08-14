«ПСЖ» заявил, что Кейлор Навас может не сыграть в полуфинале Лиги чемпионов
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас рискует пропустить полуфинальный матч Лиги чемпионов. Вратарь получил травму во время четвертьфинального матча с «Аталантой». Игра прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счётом 2:1.
Навас был заменён на 79-й минуте. Его место в воротах занял Серхио Рико.
«Кейлор Навас выбыл из игры в среду вечером из-за боли в правом подколенном сухожилии, которая возникла при выносе мяча. Обследование и МРТ подтвердили поражение двуглавой мышцы бедра. Клиническая переоценка будет проведена в субботу, но участие в игре во вторник не определено», — говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».
В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «РБ «Лейпциг».
Выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов стал первым для клуба за 25 лет
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