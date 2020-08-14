Баринов: у меня было предложение от «Зенита». Разговаривал с Семаком

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что мог оказаться в петербургском «Зените».
«У меня было предложение от «Зенита». Я разговаривал с главным тренером команды. С Семаком», — сказал Баринов в ролике, опубликованном в телеграм-канале «Foot’больные люди».
Баринов оказался в системе «Локомотива» в 2012 году, а с 2015 года выступает за основную команду «железнодорожников». С 2019 года 23-летний хавбек вызывается в сборную России.
В прошлом сезоне Дмитрий принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Локомотив» по итогам кампании занял второе место в турнирной таблице и вышел в Лигу чемпионов. В 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата России полузащитник отметился голом в ворота «Рубина» и помог своей команде одержать победу со счётом 2:0.
- 14 августа 2020
-
11:38
-
11:06
-
10:57
-
10:49
-
10:28
-
10:25
-
10:09
-
10:02
-
09:49
-
09:34
-
09:23
-
08:30
-
07:42
-
07:12
-
06:36
-
05:35
-
04:40
-
03:51
-
03:12
-
02:57
-
02:39
-
02:27
-
01:16
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:14
- 13 августа 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:33
-
23:12
-
23:11
-
22:54