Баринов: у меня было предложение от «Зенита». Разговаривал с Семаком

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что мог оказаться в петербургском «Зените».



«У меня было предложение от «Зенита». Я разговаривал с главным тренером команды. С Семаком», — сказал Баринов в ролике, опубликованном в телеграм-канале «Foot’больные люди».



Баринов оказался в системе «Локомотива» в 2012 году, а с 2015 года выступает за основную команду «железнодорожников». С 2019 года 23-летний хавбек вызывается в сборную России.



В прошлом сезоне Дмитрий принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Локомотив» по итогам кампании занял второе место в турнирной таблице и вышел в Лигу чемпионов. В 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата России полузащитник отметился голом в ворота «Рубина» и помог своей команде одержать победу со счётом 2:0.

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