Нурмагомедов: хочу пожелать «Спартаку», чтобы не снимались. Без него будет скучно в РПЛ
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о своём отношении к футболу и прокомментировал недавний судейский скандал в матче московского «Спартака».
«Про „Спартак“. Я любитель футбола, люблю его историю. Практически всё смотрю. Футбол находится на первом месте. Ни один вид спорта не стоит близко с футболом. Насчёт пенальти, я бы его не назначал. У меня отец болел за „Спартак“, знал все составы. От него я многое узнал.
«Спартак» переживает не лучшее время. Отдохнуть не дали, начался следующий чемпионат. Хочу пожелать «Спартаку», чтобы не снимались. Без «Спартака» РПЛ будет скучной", — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 14 августа 2020
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