Хабиб Нурмагомедов: в финале Лиги чемпионов будут играть «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве поделился мнением, кто из команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов сумеет добраться до финального матча.

«Очень тяжело, непонятно, кто в какой форме. «ПСЖ» не играл четыре-пять месяцев, а «Аталанта» была на ходу, но вперёд прошёл «ПСЖ». Сегодня играют «Барселона» – «Бавария», тоже непонятно, кто выиграет. Думаю, в финале будут играть «ПСЖ» и «Манчестер Сити», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, что матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» пройдёт сегодня, 14 августа. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. В другой встрече стадии 1/4 «Лион» сыграет с «Манчестер Сити».