Хабиб Нурмагомедов: в финале Лиги чемпионов будут играть «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве поделился мнением, кто из команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов сумеет добраться до финального матча.
«Очень тяжело, непонятно, кто в какой форме. «ПСЖ» не играл четыре-пять месяцев, а «Аталанта» была на ходу, но вперёд прошёл «ПСЖ». Сегодня играют «Барселона» – «Бавария», тоже непонятно, кто выиграет. Думаю, в финале будут играть «ПСЖ» и «Манчестер Сити», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, что матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» пройдёт сегодня, 14 августа. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. В другой встрече стадии 1/4 «Лион» сыграет с «Манчестер Сити».
Нурмагомедов: хочу пожелать «Спартаку», чтобы не снимались. Без него будет скучно в РПЛ
- 14 августа 2020
-
13:01
-
12:55
-
12:52
-
12:44
-
12:43
-
12:42
-
12:42
-
12:38
-
12:37
-
12:33
-
12:28
-
12:22
-
12:19
-
12:14
-
12:12
-
11:56
-
11:41
-
11:38
-
11:06
-
10:57
-
10:49
-
10:28
-
10:25
-
10:09
-
10:02
-
09:49
-
09:34
-
09:23
-
08:30
-
07:42
-
07:12
-
06:36
-
05:35
-
04:40
-
03:51
Партнерский контент