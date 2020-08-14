Мама Казарцева: Шмурнов плюнул в меня, назвав Васю подлецом

Зинаида Казарцева, мама футбольного арбитра Василия Казарцева, рассказала об обращении к Александру Шмурнову, комментировавшему матч «Спартак» — «Сочи» (2:2).

«О подлости. Я тут Шмурнову написала письмо. Он после того, как Василий дал жёлтую карточку Соболеву, на всю страну объявил: «Я ему руки никогда не подам. Это не бездушный формализм, это подлость. Так поступают только негодяи». После этого я не могла сдержаться и написала ему. А после матча Вася сразу поехал к нам в Поворино. Здесь мы живём, и сюда он приезжает в отпуск. Дети его всё лето всегда проводят у нас.

И вот на пути к нам он вышел в эфир «Матч ТВ» с Денисом Казанским и чётко ответил на вопрос по Соболеву. Что прежде, чем дать Саше жёлтую карточку, он сказал: «Саша, я приношу тебе искренние соболезнования, но, извини меня, это моя работа. Я должен показать тебе жёлтую карточку». А Соболев ему в ответ сказал: «Никаких вопросов к вам нет». Всё было сделано корректно и тактично. А Шмурнов раздул на всю страну, какой он подлец и негодяй.



Я сначала нашла телефон Шмурнова, позвонила, чтобы уточнить, его ли это номер. После этого я написала ему на электронную почту письмо: «К вам обращается мама футбольного арбитра Василия Казарцева. Недавно в эфире на всю страну вы назвали моего сына подлецом и негодяем, а сами не разобрались в том, что произошло в эпизоде с этой жёлтой карточкой. Не разобравшись, вы очернили человека. Уничтожить репутацию другого человека для вас, работников СМИ, легко. А оправдать, восстановить его доброе имя тут уже вы не мастера. Этим заявлением в эфире вы прежде всего оскорбили меня как его мать, которая достойно воспитала своих детей».



Василий закончил школу с золотой медалью. Потом он поступил в Можайку, которую тоже закончил с отличием, был на приёме у Путина. Дочь у меня тоже закончила школу с золотой медалью, с отличием закончила наш Воронежский государственный университет. Сейчас она у нас федеральный судья Острогожского района. У меня достойные дети. А Шмурнов, назвав Васю негодяем и подлецом, плюнул в меня. Значит, я воспитала подлеца и негодяя?



Поэтому я ему написала: «Услышьте меня, мастер слова, что в семье Казарцевых никогда подлецов и негодяев не было и не будет. Если вы себя считаете человеком чести, если в вас жива ещё совесть, если вы не растеряли чувство человеческого достоинства, то найдите в себе мужество и точно так же публично с экрана телевизора на всю страну скажите, что вы были не правы, принесите свои извинения. Время разбрасывать камни и время их собирать. Очень надеюсь, что вы меня услышали». И он мне прислал сразу ответ: «Здравствуйте, я вас услышал и понял. Я вам обязательно отвечу». Но до сих пор мне ничего так и не ответил", — цитирует маму Казарцева «Фонтанка».