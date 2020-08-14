Мама Казарцева: как закончился матч «Спартака», мне сразу стали писать: «Ваш сын негодяй»

Зинаида Казарцева, мама футбольного арбитра Василия Казарцева, рассказала о травле в социальных сетях после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2).

«Как только закончился матч, мне сразу стали писать во «ВКонтакте»: «Ваш сын негодяй», «Купите очки своему сынуле», слали разные оскорбительные видео и всё такое подобное. Я всё равно свою страничку не закрыла. Я всё равно это всё читаю, проглатываю, но никому не отвечаю. Каждый думает и поступает в меру своей воспитанности.

Вот как они пишут, как они рассуждают, значит, это они такие, а не я и не мой сын. Написали — бог им судья. Бумеранг в нашей жизни ещё никто не отменял. Всё зло, которое из них выплёскивается, не пойдёт им на пользу. Но хороших людей в нашей стране всё равно больше. После Васиного прямого эфира много знакомых и незнакомых людей мне написали, какого добропорядочного и честного сына я воспитала.



Оскорбительное видео одно, например, такое. Не знаю, откуда они это взяли, правда. Якобы сидят в комнате после матча три судьи — главный и два боковых — и что-то распивают. И вдруг открывается дверь, входит Лаврентий Берия и говорит: «Кто сегодня судил матч?» Встаёт один: «Я был главным арбитром». — «Где твой свисток?» — «Вот он». — «Ну вот и засунь свой свисток себе в…», — ну вы знаете, в какое место. — «Потому что ваша попа думает лучше, чем голова». В общем, всё очень неприятно.

И что самое обидное, что все судьи ошибаются. Это же всего лишь спортивная игра, всего лишь футбол. Это ведь не что-то такое, за что нужно судить и вызывать на полиграф. Вася до сих пор говорит, что видит в этом эпизоде пенальти. Не было у него никакой предвзятости ни в сторону одной команды, ни в сторону другой. Он всегда судит честно. Он правила все знает назубок. И это не моё мнение. Это мнение Сергея Лапочкина, который когда-то выделил Васю в одном из своих интервью. Журналист спросил его, кто лучше всех знает правила, и Сергей не задумываясь сказал: «Василий Казарцев». Василий постоянно сидит и штудирует все эти правила, переводит с английского на русский. Он каждое изменение знает", — цитирует маму Казарцева «Фонтанка».