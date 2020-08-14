«Уфа» в гостях одержала волевую победу над «Арсеналом», туляки доигрывали матч вдевятером

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» уступил «Уфе». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Арсенал» открыл счёт на 26-й минуте — Евгений Луценко после навеса Кингза Кангвы головой подправил мяч в дальний угол. В концовке первого тайма Вячеслав Кротов сравнял счёт, забив головой с передачи Йонуца Неделчару.
На 54-й минуте уфимцы вышли вперёд благодаря голу Артёма Голубева. Спустя 10 минут третий гол «Уфы» забил Ловро Бизяк, реализовав пенальти. Однако чуть позже Кингз решился на дальний удар и отправил мяч в правую девятку, сократив отставание до минимума.
На 85-й минуте Кингз Кангва получил вторую жёлтую за опасный подкат и покинул поле. Спустя 8 минут удалили его брата Эванса Кангва.
В 1-м туре «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). В свою очередь «Уфа» дома разгромно проиграла «Краснодару» (0:3).
В минувшем сезоне «Арсенал», набрав 38 очков в 30 турах, занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с аналогичным показателем финишировала строчкой ниже.
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