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«Уфа» в гостях одержала волевую победу над «Арсеналом», туляки доигрывали матч вдевятером

«Уфа» в гостях одержала волевую победу над «Арсеналом», туляки доигрывали матч вдевятером
Футбол / РПЛ 0

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» уступил «Уфе». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Арсенал» открыл счёт на 26-й минуте — Евгений Луценко после навеса Кингза Кангвы головой подправил мяч в дальний угол. В концовке первого тайма Вячеслав Кротов сравнял счёт, забив головой с передачи Йонуца Неделчару.

На 54-й минуте уфимцы вышли вперёд благодаря голу Артёма Голубева. Спустя 10 минут третий гол «Уфы» забил Ловро Бизяк, реализовав пенальти. Однако чуть позже Кингз решился на дальний удар и отправил мяч в правую девятку, сократив отставание до минимума.

На 85-й минуте Кингз Кангва получил вторую жёлтую за опасный подкат и покинул поле. Спустя 8 минут удалили его брата Эванса Кангва.

В 1-м туре «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). В свою очередь «Уфа» дома разгромно проиграла «Краснодару» (0:3).

В минувшем сезоне «Арсенал», набрав 38 очков в 30 турах, занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с аналогичным показателем финишировала строчкой ниже.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
14 августа 2020, пятница. 18:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Луценко – 26'   1:1 Кротов – 45+1'   1:2 Голубев – 54'   1:3 Бизяк – 63' (пен)   2:3 Кангва – 72'
Удаления: Кангва – 85', Кангва – 90+3' / нет
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