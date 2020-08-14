Виллиан: я в восторге от «Арсенала» и благодарен руководству клуба за все усилия

Новичок «Арсенала» нападающий Виллиан в "Твиттере" прокомментировал подписание контракта с лондонским клубом.
«Сегодня начинается новый вызов, следующий этап в карьере! Я в восторге от такой команды, как «Арсенал», и благодарен руководству клуба за все усилия и доверие.
Теперь с нетерпением жду возможности вернуться на поле, тренироваться и играть вместе с новыми товарищами по команде и быть в состоянии отплатить за оказанное мне доверие! Уверен, для всех нас это будет успешное время!
Хотел бы поблагодарить семью за поддержку в этот период и что всегда были рядом со мной", — написал Виллиан.
Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года. До этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 мячей (4 — с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.
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