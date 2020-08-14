Мюллер проводит 113-й матч в Лиге чемпионов. Это рекорд среди немецких футболистов

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер принимает участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Это его 113-й выход на поле в этом турнире, что является рекордом среди немецких футболистов, сообщает OptaJoe.
На 4-й минуте хавбеку удалось открыть счёт. Через три минуты Алаба забил автогол.
Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой (Словения). Ему помогают ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан (оба — Словения). Резервный арбитр — Артур Соареш Диаш (Португалия).
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла «Наполи» в двухматчевом противостоянии (1:1, 3:1), а «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1). Победитель пары «Барселона» — «Бавария» сыграет в полуфинале турнира с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».
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