Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Ахматом»

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель, который исполнял обязанности Доменико Тедеско в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0), подвёл итоги встречи.
«Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию. Во втором тайме наконец реализовали свои шансы. Мы заслужили эту победу. Маленькими шагами пришли к этому результату. Важно, что команда показала характер и страсть после незасчитанных голов в первом тайме.
Игра удалась, были отдельные моменты с индивидуальными ошибками, но в конечном счёте всё обошлось. Сегодняшние комбинации — результат того, что мы готовили на тренировках. Мы хорошо разобрали игру соперника.
Планируем подготовку к игре и обсуждаем всё вместе с Тедеско и Урванчки. Эту победу заслужили все, кто является частью команды. Разделять не вижу смысла», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
- 14 августа 2020
-
23:49
-
23:40
-
23:34
-
23:31
-
23:25
-
23:23
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
22:57
-
22:56
-
22:49
-
22:43
-
22:43
-
22:32
-
22:14
-
22:13
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:34
-
21:29
-
21:19
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:41
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:24
-
20:18