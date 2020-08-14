Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Ахматом»

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель, который исполнял обязанности Доменико Тедеско в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0), подвёл итоги встречи.

«Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию. Во втором тайме наконец реализовали свои шансы. Мы заслужили эту победу. Маленькими шагами пришли к этому результату. Важно, что команда показала характер и страсть после незасчитанных голов в первом тайме.



Игра удалась, были отдельные моменты с индивидуальными ошибками, но в конечном счёте всё обошлось. Сегодняшние комбинации — результат того, что мы готовили на тренировках. Мы хорошо разобрали игру соперника.



Планируем подготовку к игре и обсуждаем всё вместе с Тедеско и Урванчки. Эту победу заслужили все, кто является частью команды. Разделять не вижу смысла», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.