Талалаев: пропустили на гол меньше, чем в прошлом матче со «Спартаком». Это шаг вперёд

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (0:2).



«Мы пропустили после штрафного и не использовали свои моменты. «Спартак» сыграл здорово сегодня. Тренировочный процесс начали с того, что команда должна меньше пропускать. Напомню, в предыдущей игре «Ахмат» проиграл здесь — 0:3. Сегодня мы пропустили на один гол меньше. Сделали небольшой шаг вперёд. Мы не пропустили в Туле, хотя физическое состояние там было хуже. Двигаемся в правильном направлении с точки зрения организации действий в обороне и общекомандной заинтересованности в этом.



В предыдущей встрече у нас был Тимофеев, который делал много полезных действий. В этой игре по арендному соглашению он участвовать не мог… Мы были вынуждены поставить Исмаэля, который не совсем физически готов. Только четыре дня тренировался. Мы не могли рассчитывать на доминирование в центре поля. План наш не реализовался, поэтому перешли на длинные передачи.

Даже при длинных передачах мяч должны были подбирать. За весь матч мы можем похвастаться четырьмя моментами, при этом «Спартак» создал два из них сам себе после ошибок. Считаю, что квалифицированные нападающие должны такие моменты реализовывать. Определённые претензии есть. Будем работать в этом направлении. Также нужно совершенствовать комбинационную игру.

Я не обсуждаю работу арбитров. Рекомендую пересмотреть вчерашний матч «Атлетико» — «РБ Лейпциг», и наш сегодняшний. Вчерашняя игра по уровню ведения единоборств была более жёсткой, при этом там меньше карточек. Каждый по своему видит футбол», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.