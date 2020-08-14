Газизов: у «Спартака» есть предложение по игроку, которого сегодня не было на поле

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии новичков команды, а также допустил, что кто-то из футболистов покинет клуб.



«Я надеюсь, что с «Уфой» кто-то из новичков уже сыграет. Урунов кондиции набирает, он переболел и, соответственно, какие-то кондиции потерял. Давайте потерпим и в тишине будем делать хороший трансфер.

Трансфер на выход вероятен, если будет хорошее предложение и игроки захотят покинуть клуб. Мы не будем препятствовать.



Предложение пришло на игрока, которого сегодня не было на поле. Бумага уже лежит у нас на столе», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

«Спартак» дома обыграл «Ахмат» со счётом 2:0. Ларссон забил на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе, после скидки Александра Соболева головой во вратарскую, переправил мяч в ворота, забив второй гол.