Джикия: домашние игры мы можем и без Кокорина вытянуть

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился своим мнением о новичках команды Александре Кокорине и Остоне Урунове.
«Урунов всё понял (речь идёт о фотографии. — Прим. «Чемпионата»), что не обязательно носить Гуччи и ЛВ, можно ходить спокойно в Найки. Не знаю, почему он удалил, вроде комментарии там хорошие были. Сейчас он потихоньку втягивается, мы ему помогаем.
Кокорин? Пусть добивается места в составе, тренируется. На самом деле все прекрасно знают, что у Саши повреждение. Впереди длинный сезон, не будем рисковать. К тому же домашние игры, где, я считаю, мы можем и без Александра вытянуть», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
«Спартак» дома обыграл «Ахмат» со счётом 2:0. Ларссон забил на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе, после скидки Александра Соболева головой во вратарскую, переправил мяч в ворота, забив второй гол.
- 14 августа 2020
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