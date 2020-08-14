«Бавария» — первая команда в истории, забившая восемь мячей в одном матче плей-офф ЛЧ

«Бавария» забила восемь голов «Барселоне» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и стала первой командой в истории, которой удалось забить столько мячей в одном матче плей-офф.

Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, срезав снаряд в свои ворота.



С 21-й по 31-ю минуту мюнхенцы оформили три гола в ворота сине-гранатовых. Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.



Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочередно в ворота Тер-Штегена забивали Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филипп Коутиньо.



Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой (Словения), помогали ему ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан (оба — Словения). Резервным арбитром был Артур Соареш Диаш (Португалия).