Соболев: когда забитые мячи отменяют, мы становимся злее. Нам надо забивать 4-5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал забитые голы в матче второго тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).
«Гол Понсе? В этом моменте я скидывал на дальнюю, потому что тяжело было пробить. Мы уже забивали похожие голы до карантина. В Оренбурге, например, я скидывал таким же образом на Понсе.
У нас есть установка: на листочках написано, кто должен бить пенальти. Никаких споров по этому поводу нет. Тренер сказал, что сегодня исполняет Ларссон. Если Джордан уверен, пусть исполняет. Главное, чтобы забивал. Если напишут меня — пробью. Это не проблема.
Мы немного расстраиваемся из-за не засчитанных голов. Но сейчас, когда забитые мячи отменяют, мы становимся злее. Хотим забивать ещё. Голы отменяют по делу, но нам надо забивать 4-5, чтобы никаких вопросов не оставалось. Сегодня мы расстроились, конечно, но продолжили играть и забили два мяча», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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