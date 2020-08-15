«Барселона» рассматривает Почеттино, Кумана и Хави в качестве замены Сетьену

Руководство испанской «Барселоны» хочет отправить в отставку главного тренера команды Кике Сетьена после поражения со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией» и уже определилась с кругом потенциальных кандидатов на его место, сообщает ESPN.

В клубе считают, что Сетьен провалился в «Барсе», так как не достиг больших высот в тренерской работе и не был для игроков авторитетом. Поэтому на его место планируется назначить тренера с именем. Основные кандидаты — аргентинец Маурисио Почеттино, голландец Рональд Куман и испанец Хави.

Почеттино находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма», но в прошлом он играл за «Эспаньол» и нелестно высказывался о «Барсе». Куман руководит сборной Нидерландов и некоторое время назад отказал руководству «Барселоны», за которую он выступал с 1989 по 1995 год. Легенда клуба Хави также отказал каталонцам в январе 2020 года, после увольнения Эрнесто Вальверде.