Сетьен — о разгроме 2:8 в Лиге чемпионов: «Бавария» забила больше голов, чем заслуживала

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал разгромное поражение в матче «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8.

«Это чрезвычайно болезненное поражение. Они забили больше голов, чем заслуживали. Мы начали довольно хорошо, но сила соперника на многих этапах игры превосходила нас. Я думаю, что сейчас слишком рано говорить о том, останусь я в клубе или нет. Реальность такова, что это не зависит от меня. Стоит всем нам разобраться в том, что важно, и рассмотреть широкий спектр вещей, которые соответствуют такому важному и болезненному поражению», — приводит слова Сетьена официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».