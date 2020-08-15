Сетьен — о разгроме 2:8 в Лиге чемпионов: «Бавария» забила больше голов, чем заслуживала
Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал разгромное поражение в матче «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8.
«Это чрезвычайно болезненное поражение. Они забили больше голов, чем заслуживали. Мы начали довольно хорошо, но сила соперника на многих этапах игры превосходила нас. Я думаю, что сейчас слишком рано говорить о том, останусь я в клубе или нет. Реальность такова, что это не зависит от меня. Стоит всем нам разобраться в том, что важно, и рассмотреть широкий спектр вещей, которые соответствуют такому важному и болезненному поражению», — приводит слова Сетьена официальный сайт УЕФА.
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».
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