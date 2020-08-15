Френки де Йонг: матч с «Баварией» показал, что у «Барселоны» много проблем

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал результат матча 1/4 финала лиги чемпионов с «Баварией» (2:8).



«Этот матч показал, что у нас много проблем в команде. Мы знаем, что требуется внести множество изменений. Нужно извиниться перед фанатами. Думаю, нам нужно изменить многие вещи. Мы верили, что сможем обыграть „Баварию“. Да, мы пропустили, затем сравняли и имели несколько опасных моментов, поэтому сохраняли веру в успех. Думаю, это было видно.



Но „Бавария“ была гораздо лучше нас. И речь идёт не о таланте, а об интенсивности игры и тяжёлой работе, которую проделали мюнхенцы. Конечно, такой результат — большое разочарование не только для меня, но и для всего клуба, потому что „Барселона“ привыкла побеждать и завоёвывать трофеи. Мы должны были выступить лучше», — приводит слова де Йонга Goal.com.

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