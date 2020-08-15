Трошечкин: «Химки» хотели выиграть у «Сочи». С другой стороны, набрали первые очки в РПЛ

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин подвёл итоги ничьей в матче второго тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

«Эмоции смазанные. Хотели выиграть и вели в счёте. К сожалению, не смогли забить второй мяч. Если бы забили, то спокойно заканчивали бы встречу. С другой стороны, мы набрали первые очки в РПЛ. Надеюсь, дальше — больше. В следующих матчах надо набирать по максимуму.



Сейчас погода для Сочи не самая жаркая — чувствовали себя нормально, играть было комфортно. Медицинский штаб хорошо подготовил команду. И, конечно, всегда приятно слышать болельщиков. Где бы мы ни играли, они всегда с нами — и в ФНЛ, и в РПЛ. Очень приятно, спасибо. К сожалению, не удалось выиграть. Надеюсь, в следующих матчах удастся порадовать болельщиков», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.