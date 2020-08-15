Ларссон: счастлив, что удалось забить гол «Ахмату». В среду мы вернёмся, чтобы продолжить
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал в социальных сетях победу в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).
«Что за победа! Счастлив, что удалось забить гол. Наши фанаты, как и всегда, были потрясающими. В среду мы вернёмся, чтобы продолжить», — написал футболист в "Инстаграме".
Напомним, Ларссон забил мяч на 17-й минуте матча, однако главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра видеоповтора не засчитал гол из-за игры рукой. После этого гол защитника Георгия Джикии не был засчитан из-за офсайда. Ларссон открыл счёт на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе после скидки Александра Соболева головой во вратарскую переправил мяч в ворота, забив второй мяч.
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