Евсеев: в перерыве матча с Тулой пришлось поговорить на повышенных тонах с игроками центра

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением по поводу победы команды в матче второго тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2).

«Готовясь к «Арсеналу», предполагали, что соперник будет играть по той же схеме, что весной и летом. Мы зеркально отразили её, сыграв 3-4-3. Три наших атакующих должны были постоянно прессинговать при передачах центральных защитников „Арсенала“, чтобы у них не было возможности поднять голову. Оборона начиналась на чужой половине. Это был сигнал всей команде идти в прессинг.

Мы активно провели весь первый тайм. Мне он очень понравился и по движению, и по агрессии.

Не хватило переходных фаз, более активных в атаке. Но моменты были, и в конце тайма мы сравняли счёт, забив после атаки, которую наигрывали в тренировочном процессе. Неделчару должен был оказаться в этой зоне, и он знал, что делать. Как и форварды.

Что касается пропущенного мяча, соперник здорово разыграл и подал, а Луценко снова показал класс бомбардира. Плотно с ним не сыграли.

Во втором тайме игра кардинально изменилась. Забили два быстрых мяча, получили комфортный счёт. Но в таких случаях в матче равных команд концовка всегда получается опасной. Соперник проигрывает, им нечего терять, идут ва-банк. Тула отыграла 1 мяч, но мы перестроились, сделали замены и довели матч для победы.

Понравилось, что команда показала характер. Не было суеты, не опустили руки, пропустив. Характер у «Уфы» был, есть и будет. Матч был показательным.

Весь прошлый сезон обсуждали, почему «Уфа» играет на ноль. Теперь жду разговоров, почему «Уфа» в Туле забила три", — написал Евсеев в "Инстаграме".