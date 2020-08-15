«Тамбов» потроллил ЦСКА за многочисленные эмблемы спонсоров на форме
Пресс-служба футбольного клуба «Тамбов» подколола московский ЦСКА в "Твиттере" за обилие спонсорских эмблем на игровой экипировке «армейцев».
Напомним, матч второго тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тамбов» состоится сегодня, 15 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
«Армейцы» в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заняли четвёртое место и заработали право принять участие в групповом этапе Лиги Европы. «Тамбов» по итогам прошедшего чемпионата России стал 14-м, однако команда избежала участия в стыковых матчах по причине их отмены. В первом матче чемпионата России сезона-2020/2021 подопечные Виктора Гончаренко на выезде со счётом 2:0 обыграли «Химки», «Тамбов» проиграл «Ростову» (0:1).
Марадишвили: после удачного старта ЦСКА хочет одержать ещё одну победу, но будет сложно
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