«Тамбов» потроллил ЦСКА за многочисленные эмблемы спонсоров на форме

Пресс-служба футбольного клуба «Тамбов» подколола московский ЦСКА в "Твиттере" за обилие спонсорских эмблем на игровой экипировке «армейцев».

Напомним, матч второго тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тамбов» состоится сегодня, 15 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

«Армейцы» в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заняли четвёртое место и заработали право принять участие в групповом этапе Лиги Европы. «Тамбов» по итогам прошедшего чемпионата России стал 14-м, однако команда избежала участия в стыковых матчах по причине их отмены. В первом матче чемпионата России сезона-2020/2021 подопечные Виктора Гончаренко на выезде со счётом 2:0 обыграли «Химки», «Тамбов» проиграл «Ростову» (0:1).