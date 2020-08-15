«Локомотив» — «Краснодар»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 15 августа, состоится матч «Локомотив» – «Краснодар». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



В 1-м туре «Локомотив» на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:0), а «Краснодар» обыграл «Уфу» (3:0).



В минувшем сезоне «Локомотив», в 30 турах набрав 57 очков, занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (52) — 3-е место. Чемпионом страны стал «Зенит».