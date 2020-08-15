«Спартак» готов заплатить за полузащитника «Гента» Овусу € 9 млн
Полузащитник «Гента» Элише Овусу может перейти в московский «Спартак», сообщает Footballghana.com.
Сообщается, что красно-белые готовы потратить на трансфер опорного хавбека € 9 млн, однако бельгийский клуб просит за ганского футболиста € 20 млн. Овусу интересуется и испанская «Севилья».
В минувшем сезоне Элише провёл в составе «Гента» 41 матч, в которых не отличился результативными действиями. Соглашение игрока с «Гентом» рассчитано до 2023 года.
В сезоне-2019/2020 «Спартак» занял 7-е место в чемпионате России. Красно-белые не примут участия в еврокубках.
В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 4 очка. Следующую встречу москвичи проведут на выезде в Уфе 19 августа.
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