Гончаренко: милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его
Белорусский наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко выразил своё отношение к событиям на его родине.
«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.
Поддерживаю требования честного подсчёта голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге всё равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», — цитирует Гончаренко «Прессбол».
Гончаренко: у Дзаги высокий КПД и светлая голова, но травмы мешают ему нормально играть
- 15 августа 2020
-
22:31
-
22:25
-
22:18
-
21:57
-
21:52
-
21:50
-
21:43
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
20:56
-
20:55
-
20:36
-
20:27
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:14
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:52
-
19:44
-
19:41
-
19:22
-
19:21
-
19:19
-
19:04
-
18:53
-
18:48
-
18:48
Партнерский контент