Гончаренко: милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его

Белорусский наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко выразил своё отношение к событиям на его родине.



«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.

Поддерживаю требования честного подсчёта голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге всё равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», — цитирует Гончаренко «Прессбол».