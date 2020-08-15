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Гончаренко: милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его

Гончаренко: милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его
Футбол / РПЛ 0

Белорусский наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко выразил своё отношение к событиям на его родине.

«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.

Поддерживаю требования честного подсчёта голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге всё равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», — цитирует Гончаренко «Прессбол».

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